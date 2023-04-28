Вице-президент КХЛ прокомментировал допинг-скандал с хоккеистами «Толпара»

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал допинговый скандал с «Толпаром». Ранее появилась информация, согласно которой семь игроков молодёжной командной системы «Салавата» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
«Ситуация с «Толпаром»? Позиция лиги одна — мы это не приветствуем. Именно поэтому у нас антидопинговая кампания действует, у нас в этом году 94 пробы было проведено, мы следим за этим. На данный момент КХЛ проводит своё расследование, параллельно идёт расследование в клубе. Своё расследование ведёт и РУСАДА. Рано забегать вперёд. Как только мы получим какие-то данные, то обязательно их озвучим и сделаем выводы: будут санкции или этих санкций не будет. Как это предотвратить в будущем? Надо сначала понять, каким образом эти препараты оказались в крови у этих ребят. Это проблема, какой бы она ни была: локальной или глобальной. Мы не хотим, чтобы так было. Будем разбираться», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 апреля 2023
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