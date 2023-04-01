Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В пресс-службе МХЛ прокомментировали информацию о положительных допинг-тестах в «Толпаре»

В пресс-службе МХЛ прокомментировали информацию о положительных допинг-тестах в «Толпаре»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги прокомментировала информацию о положительных допинг-тестах, полученных несколькими хоккеистами «Толпара».

«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/2023, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА. У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА направила сообщение в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация, согласно котороой несколько хоккеистов МХК «Толпар» сдали положительные допинг-тесты в ходе плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Имена игроков не назывались, однако отмечалось, что им грозит до четырёх лет дисквалификации.

«Толпар» — молодёжная команда «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
У нескольких игроков «Толпара» — положительные допинг-тесты, их могут отстранить на 4 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023