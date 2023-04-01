В пресс-службе МХЛ прокомментировали информацию о положительных допинг-тестах в «Толпаре»

Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги прокомментировала информацию о положительных допинг-тестах, полученных несколькими хоккеистами «Толпара».
«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/2023, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА. У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА направила сообщение в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее появилась информация, согласно котороой несколько хоккеистов МХК «Толпар» сдали положительные допинг-тесты в ходе плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Имена игроков не назывались, однако отмечалось, что им грозит до четырёх лет дисквалификации.
«Толпар» — молодёжная команда «Салавата Юлаева».
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