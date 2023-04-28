Артемия Панарина перевели в третье звено «Рейнджерс». Он не набирает очки уже четыре матча

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перевели в третье звено на утренней тренировке, сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».
В качестве партнёров к форварду поставили Филипа Хитила и Каапо Какко. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, был поднят в первое звено. С ним сыграли Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.
Напомним, Панарин не набирает очки уже четыре матча подряд в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский нападающий набрал два очка за результативные передачи в пяти встречах.
В Ньюарке (США) завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
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