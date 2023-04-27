Потухший Панарин и пропавшее большинство. «Рейнджерс» пора проснуться в плей-офф НХЛ

Команда Жерара Галлана готова идти за Кубком Стэнли. В последние дни переходов Крис Друри проделал просто сумасшедшую работу и добавил к Панарину и Зибанеджаду Тарасенко и Патрика Кейна, а также полезных ролевиков. И вроде всё было хорошо в плей-офф: 2-0 в серии и 10:2 в двух матчах вроде бы сняли вопросы, и хоть одна победа «Дэвилз» в серии была бы большой удачей. Но «дьяволы» продали душу себе же и сравняли счёт в серии.

Сами по себе команды очень разные. Стадия регулярки уже позади, надо смотреть на опыт в плей-офф. Если одни могут предложить звёзд на каждой позиции, то другие могут похвастаться только Джеком Хьюзом и немного Хиширом. Нельзя сказать, что «Нью-Джерси» побежал вперёд и раскрыл тайных снайперов, но начисто проспавшие начало серии лидеры ожили в Нью-Йорке. В два с лишним раза повысилась реализация бросков: с 3,9% дома она увеличилась до 9,8% на выезде. А ведь в первых матчах всего четыре игрока набрали очки, а великолепный Хьюз забил только один гол, и то с буллита, пусть и исторического.

Что действительно удивляет в «Нью-Джерси» — вратари в плей-офф. Весь свой невероятный сезон команда прошла с Витеком Ванечеком в качестве первого номера, он же был стартовым голкипером в первых играх плей-офф. Но вот незадача: первые две игры чех проиграл, пропустив 10 шайб, и угодил в запас – позволил слишком много простых голов. Тогда на первую роль вышел третий (!) вратарь команды, и ситуация развернулась совсем в другую сторону. За две игры Акира Шмид пропустил пять шайб и ни разу не проиграл. В регулярном чемпионате он провёл всего 18 игр, а остальное время болтался в АХЛ, а тут – первый номер в плей-офф. Будет чрезвычайно странно, если Линди Рафф решит посадить его на скамейку в пятом матче.

Акира Шмид Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Серия разделилась на две части. Что в них разного? Игра «Рейнджерс». Вряд ли можно поверить, что третий вратарь «дьяволов» внезапно обрёл незаурядные способности, вдохнув запах плей-офф, и начал ловить всё возможное и невозможное. Дело в реализации моментов и большинстве «Рейнджерс». Что на выезде, что дома они наносили примерно одинаковое количество бросков. Но сама реализация упала с 18,9% до 3,4% — именно столько в процентах весят два гола за две игры. То же самое произошло и с большинством: если в выездной серии реализация равнялась 40%, то при родных трибунах упала до нуля. Из восьми численных преимуществ они не воспользовались ни одним, хотя дома в неравных составах опасных моментов «Рейнджерс» создали больше, чем на выезде.

Перед пятым матчем Галлан пробует поменять розыгрыш большинства. По сообщениям американских журналистов, Панарина перевели в правый круг вбрасывания из левого, Зибанеджада из слота в левый круг, Крайдера в слот, Кейна поставили на линию справа от ворот. Неизменной осталась только позиция Фокса, но на то он и защитник. Ответ на вопрос, поменяется ли сумма от перестановки таких слагаемых, с большой вероятностью решит судьбу серии. Ну и, конечно, многое зависит от глупых ошибок в своей зоне, например, потерь шайбы не в самых очевидных моментах.

И тут мы переходим к причинам этих проблем. Что-то не так с лидерами. Нет, к Кейну и Крайдеру претензий нет – у них уже по шесть очков. Но вот Панарин, Зибанеджад и Тарасенко притихли. Первые долго разгонялись и год назад, но и тогда «синерубашечники» еле ноги унесли от «Питтсбурга» в семиматчевой серии. Сейчас на троих у них девять потенциально опасных моментов: тот же Крайдер в одиночку собрал больше. У «Дэвилз», в свою очередь, сразу пять игроков, у которых более шести потенциально опасных моментов.

Джек Хьюз Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Дэвилз» большинством не блистали и по ходу регулярного чемпионата, так что их 2 шайбы из 13 попыток вполне ожидаемы. Но поменялся стиль игры в равных составах. В чемпионате они больше действовали на скорости, но «Рейнджерс» качественной обороной нашли подход к сопернику. В итоге «Дэвилз» игру упростили и добавили силовой борьбы. Одна из самых «мягких» команд по регулярному сезону – четвёртое место с конца и 16 силовых за игру в среднем – вдруг в плей-офф преобразилась до 29 силовых в среднем за 60 минут.

По серии интересен показатель xG. По данным сайта Natural Stat Trick, в первом и втором матче «Рейнджерс» могли забить 2,38 и 3,38 гола соответственно. «Дэвилз» — 2,68 и 2,42. Во второй половине серии цифры распределились так: 4 и 1,74 гола могли забить «Рейнджерс» и 3,63 и 3,64 – «Дэвилз». По математической логике счёт должен был быть 2-2, как и получилось, но с другим порядком побед.

В глаза бросается несоответствие потенциальных и реальных голов Нью-Йорка в третьем матче: могли забить четыре, а забили один. Кроме того, у «Рейнджерс» мы наблюдаем резкий спад острых атак к четвёртой игре, у «Дэвилз» — подъём. Поскольку перемещения в звеньях у «Рейнджерс» не предвидятся, ставка идёт на большинство. Не факт, что оно будет разыграно по нотам в условиях обновлённого розыгрыша. Создаётся ощущение, что «Рейнджерс» просто-напросто расслабились после двух лёгких побед.

Игроки «Рейнджерс» Фото: John MinchilloAP Photo/ТАСС

Откуда взялись десять голов в воротах «Дэвилз» в первых встречах? Элементарные ошибки вследствие неопытности. Оставлять Крайдера одного на пятаке, давать Тарасенко обыгрываться с партнёром при целой толпе обороняющихся, а ещё проигранный пятак, глупые удаления – первую игру «Дэвилз» провалили, во второй только продолжили выбираться из пропасти. Как только перестали совершать ошибки – пошли и победы, и приличная игра.

Очевидно, что самый важный матч серии – пятый. С большой вероятностью победитель продолжит борьбу за кубок. Если Галлану не удастся разбудить потенциально чемпионскую команду, вряд ли «Дэвилз» отпустят эту серию. И слово «опыт» легко может уйти на второй план.