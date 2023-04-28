Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Следующий». Лидер «Колорадо» отказался отвечать на вопрос об отсутствии Ничушкина

«Следующий». Лидер «Колорадо» отказался отвечать на вопрос об отсутствии Ничушкина
Комментарии

Финский нападающий и лидер «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен отказался отвечать на вопрос об отсутствии российского форварда Валерия Ничушкина в команде. Хоккеист не принял участия уже в трёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

«Следующий вопрос», — приводит слова Рантанена AP News.

В нынешнем плей-офф Ничушкин сыграл всего в двух матчах и смог набрать одно очко — за гол.

Напомним, сегодня, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и в безопасности добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос об отсутствии Валерия Ничушкина в команде
Агент Валерия Ничушкина опроверг информацию о нахождении пьяной девушки в номере хоккеиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023