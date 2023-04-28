«Следующий». Лидер «Колорадо» отказался отвечать на вопрос об отсутствии Ничушкина
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Финский нападающий и лидер «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен отказался отвечать на вопрос об отсутствии российского форварда Валерия Ничушкина в команде. Хоккеист не принял участия уже в трёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
«Следующий вопрос», — приводит слова Рантанена AP News.
В нынешнем плей-офф Ничушкин сыграл всего в двух матчах и смог набрать одно очко — за гол.
Напомним, сегодня, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и в безопасности добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.
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