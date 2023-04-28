Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос об отсутствии Валерия Ничушкина в команде

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос об отсутствии российского нападающего Валерия Ничушкина в команде. Форвард пропустил уже три встречи нынешнего плей-офф.

«Не был ли Ничушкин отстранён от команды из-за нарушения правил? Это решение не касается профессиональных причин. Оно касается причин личных, почему его нет с командой», — приводит слова Беднара AP News.

Напомним, сегодня, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и в безопасности добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.