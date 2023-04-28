Агент Валерия Ничушкина опроверг информацию о нахождении пьяной девушки в номере хоккеиста

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, прокомментировал сообщения о том, что в номере хоккеиста в гостинице 22 апреля обнаружили пьяную женщину, которая нуждалась в госпитализации.

«В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев», — приводит слова Гандлера «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и в безопасности добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.