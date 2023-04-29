Капризов набрал очки лишь в первом матче серии с «Далласом», показав полезность «-3»

В решающем шестом матче серии с «Далласом» (1:4, 2-4 в серии) нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, завершив матч с отрицательным показателем полезности «-2», нанеся три броска по воротам.
Капризов в шести матчах серии с «Далласом» забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с отрицательным показателем полезности «-3». Россиянин за всю серию нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре). Капризов впервые в карьере остался без очков в пяти матчах подряд. До этого худшим результатом россиянина дважды были серии из трёх матчей без набранных баллов.
Напомним, Капризов получил травму в начале марта, из-за которой пропустил почти месяц, успев принять участие лишь в последних двух матчах регулярного чемпионата.
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