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Капризов набрал очки лишь в первом матче серии с «Далласом», показав полезность «-3»

Капризов набрал очки лишь в первом матче серии с «Далласом», показав полезность «-3»
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В решающем шестом матче серии с «Далласом» (1:4, 2-4 в серии) нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, завершив матч с отрицательным показателем полезности «-2», нанеся три броска по воротам.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Сегин, Робертсон) – 06:22 (5x5)   0:2 Джонстон (Дадонов, Сутер) – 33:37 (5x5)   0:3 Марчмент (Доми) – 39:39 (5x5)   1:3 Годро (Нюквист, Миддлтон) – 52:53 (5x5)   1:4 Доми (Марчмент) – 59:03 (en)

Капризов в шести матчах серии с «Далласом» забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с отрицательным показателем полезности «-3». Россиянин за всю серию нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре). Капризов впервые в карьере остался без очков в пяти матчах подряд. До этого худшим результатом россиянина дважды были серии из трёх матчей без набранных баллов.

Напомним, Капризов получил травму в начале марта, из-за которой пропустил почти месяц, успев принять участие лишь в последних двух матчах регулярного чемпионата.

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