Роман Ротенберг высказался о большой проблеме в российском хоккее

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказал мнение, что в отечественном хоккее не хватает квалифицированных тренеров вратарей, и отметил подготовку голкиперов в ЦСКА.
«Привлечение в тренерский штаб Юрия Ключникова? Юрий — профессионал своего дела. Тренер вратарей — очень узкая специализация. Вас, журналистов, много, а тренеров вратарей очень мало. Тренеров вратарей высокого уровня — ещё меньше.
Если посмотрим на последние плей-офф и на вратарей, которые там играли, то все они были под руководством тренера вратарей ЦСКА Сергея Ивановича Наумова. Там ведётся серьёзная работа по голкиперам. Наша задача — добиться уровня выше. Юрий работал в своё время в системе ЦСКА. Он — специалист очень серьёзного уровня, который нам очень сильно поможет.
Можно в команде выстроить всё от и до, но если вратарь не ловит шайбу, мы знаем, как это влияет. То, что у нас мало тренеров вратарей в целом — проблема, над которой надо работать. Мы вместе с Юрием всё обсудим и будем над этим работать. Не может быть так, чтобы на всю страну был один специалист высокого уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 апреля 2023
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