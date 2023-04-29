Роман Ротенберг высказался о большой проблеме в российском хоккее

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказал мнение, что в отечественном хоккее не хватает квалифицированных тренеров вратарей, и отметил подготовку голкиперов в ЦСКА.

«Привлечение в тренерский штаб Юрия Ключникова? Юрий — профессионал своего дела. Тренер вратарей — очень узкая специализация. Вас, журналистов, много, а тренеров вратарей очень мало. Тренеров вратарей высокого уровня — ещё меньше.

Если посмотрим на последние плей-офф и на вратарей, которые там играли, то все они были под руководством тренера вратарей ЦСКА Сергея Ивановича Наумова. Там ведётся серьёзная работа по голкиперам. Наша задача — добиться уровня выше. Юрий работал в своё время в системе ЦСКА. Он — специалист очень серьёзного уровня, который нам очень сильно поможет.

Можно в команде выстроить всё от и до, но если вратарь не ловит шайбу, мы знаем, как это влияет. То, что у нас мало тренеров вратарей в целом — проблема, над которой надо работать. Мы вместе с Юрием всё обсудим и будем над этим работать. Не может быть так, чтобы на всю страну был один специалист высокого уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.