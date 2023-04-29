«Короли седьмой игры!» Кричалка в чемпионской раздевалке ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА эмоционально отпраздновали завоевание Кубка Гагарина — 2023 в раздевалке после победы в седьмом матче финальной серии с «Ак Барсом» (3:2, 4-3)…

Игроки наливали шампанское в трофей. В это время хоккеисты московской команды скандировали кричалку: «Короли седьмой игры! Хей! Хей!»

ВИДЕО

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Этот трофей стал для московской команды третьим в истории. Ранее армейский клуб завоёвывал Кубок в 2019 и 2022 году.