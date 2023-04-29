«Стальные яйца!» Капитан ЦСКА обратился к команде после завоевания Кубка Гагарина
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Капитан и защитник ЦСКА Никита Нестеров эмоционально обратился к команде в чемпионской раздевалке после победы в седьмой встрече финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 4-3) и завоевания Кубка Гагарина — 2023.
«Мы красавцы, стальные яйца! Кто чемпионы?! Мы чемпионы!» — приводит слова Нестерова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Для армейцев эта победа стала третьей в истории. Ранее москвичи выигрывали Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.
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