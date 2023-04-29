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Фетисов отреагировал на завоевание Кубка Гагарина ЦСКА

Фетисов отреагировал на завоевание Кубка Гагарина ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завоевании Кубка Гагарина армейцами. Московский клуб переиграл «Ак Барс» в седьмом матче решающей серии со счётом 3:2. Казанцы смогли отыграться в серии с 1-3, но в последней встрече проиграли.

«Поздравляю Сергея Фёдорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер, и в своё время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны. Сергей — молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть Кубок — непростая история. Что не хватило «Ак Барсу»? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала матча, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой встречи имеет определённый принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

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