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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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Главный тренер ЦСКА Фёдоров прокомментировал победу в чемпионате КХЛ

Главный тренер ЦСКА Фёдоров прокомментировал победу в чемпионате КХЛ
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание Кубка Гагарина — 2023 после победы в седьмом матче с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ-ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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