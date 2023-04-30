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Сборная Канады разгромно проиграла Швеции в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная Канады разгромно проиграла Швеции в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
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Завершился полуфинальный матч юниорского чемпионата мира, в котором сборная Швеции принимала Канаду.

Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб-Арена» и завершилась победой шведов со счётом 7:2.
В составе победителей отличились Том Вилландер, Давид Эдстрём (дважды), Отто Стенберг (дважды), Антон Вальберг и Зеб Форсфьелль.

В составе канадцев забивали МакКлин Селебрини и Ангус МакДонелл.

В другом полуфинальном матче сборная США разгромила национальную команду Словакии со счётом 7:1.
Таким образом, сборная США сыграет со Швецией в финале юниорского чемпионата мира. Матч состоится 30 апреля, начало – 20:00 мск. Матч за третье место между Словакией и Канадой состоится в этот жен день, начало – 16:00 мск.

U18 ЧМ-2023. 1/2 финала
29 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Швеция U18
Окончен
7 : 2
Канада U18
0:1 Селебрини (Морен) – 04:31 (5x4)   1:1 Вилландер (Унгер Cёрум, Стенберг) – 06:59 (5x4)   1:2 МакДонелл (Аллен, Кристалл) – 14:07 (5x5)   2:2 Эдстрём (Хуртиг, Стенберг) – 14:34 (5x5)   3:2 Стенберг (Бергстрём, Сандин-Пелликка) – 23:57 (5x5)   4:2 Эдстрём (Унгер Cёрум, Стенберг) – 32:47 (5x5)   5:2 Вальберг (Унгер Cёрум, Вилландер) – 34:01 (5x4)   6:2 Стенберг (Унгер Cёрум, Эдстрём) – 38:50 (5x5)   7:2 Форсфьелль (Сандин-Пелликка, Дауэр Нильссон) – 53:54 (5x4)
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