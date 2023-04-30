Сборная Канады разгромно проиграла Швеции в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Завершился полуфинальный матч юниорского чемпионата мира, в котором сборная Швеции принимала Канаду.

Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб-Арена» и завершилась победой шведов со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Том Вилландер, Давид Эдстрём (дважды), Отто Стенберг (дважды), Антон Вальберг и Зеб Форсфьелль.

В составе канадцев забивали МакКлин Селебрини и Ангус МакДонелл.

В другом полуфинальном матче сборная США разгромила национальную команду Словакии со счётом 7:1.

Таким образом, сборная США сыграет со Швецией в финале юниорского чемпионата мира. Матч состоится 30 апреля, начало – 20:00 мск. Матч за третье место между Словакией и Канадой состоится в этот жен день, начало – 16:00 мск.