Мамин: три забили, а потом уже сыграли на удержание

Нападающий ЦСКА Максим Мамин после седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2, 4-3 в серии) поделился впечатлениями от игры. Форвард также рассказал, что ему удалось быстро восстановиться после повреждения в первой встрече.

«Конечно, гол в раздевалку был неприятен. Но в первом периоде хорошо играли. У ребят такой опыт, что один гол нас не может сломить. Поговорили в раздевалке и понимали, что если дальше так играть продолжим, то голы рано или поздно придут. Три забили, а потом уже на удержание сыграли.

Мы играли в финале против «Ак Барса» – это очень крутая команда. Против них тяжело играть. Три подряд выиграли, но потом, я считаю, тоже неплохо играли. Ничего страшного, думали. Поедем в Москву и там выиграем. Раз – тоже не пошло. Но нас вряд ли что-то может сломить. Мы всё ещё были в одном шаге от кубка. Поговорили после шестого матча, что мы хорошо играем и надо продолжать. Силы были немножко на исходе, но впереди много отдыха.

У меня было сотрясение [в первом матче]. Слава богу, что я быстро восстановился и смог выйти. После игры сидел и понимал, что для меня сезон, скорее всего, закончен. Было тяжело, но потом пошло быстрое восстановление. Слава богу, что ещё сыграл в этой серии», — приводит слова Мамина «Metaratings».

Армейцы выиграли Кубок Гагарина во второй раз подряд.