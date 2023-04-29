Президент ЦСКА прокомментировал завоевание Кубка Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался после победы команды в решающем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:3, 3-4). Специалист поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина. Кроме того, Есмантович рассказал, переживал ли после того, как «Ак Барс» смог отыграться в серии со счёта 1-3.

«Здесь наши болельщики, жёны, детки прилетели нас поддержать. За это им большое спасибо и поклон. Мы постарались ответить взаимностью.

Когда при 1-3 стало 3-3, нервничал ли, переживал? Конечно. Но слово «дрогнули» здесь не работает. Это плей-офф, разные ситуации бывали. Вера в ребят, подготовку, тренерский состав, «Роснефть». Мы с этой компанией идём рука об руку 12 лет. У нас две самые серьёзные компании в стране и в мире», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».