Владимир Тарасенко вплотную приблизился к Алексею Ковалёву по голам в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Рейнджерс» автором победной шайбы стал российский нападающий Владимир Тарасенко, для которого этот гол стал 44-м за карьеру в плей-офф НХЛ. В начале серии с «Дэвилз» воспитанник новосибирской школы хоккея вышел на шестое место среди россиян по голам в истории в плей-офф НХЛ, превзойдя достижение Павла Дацюка и Вячеслава Козлова (42), а сегодня вплотную приблизился к Алексею Ковалёву (45).
Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (72), на втором месте располагается Евгений Малкин (67), топ-3 замыкает Никита Кучеров (53). В пятёрку лучших также входят Сергей Фёдоров (52) и как раз Ковалёв. При этом из перечисленных игроков только Тарасенко одновременно продолжает свою хоккейную карьеру и выступление в этом плей-офф.
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