«Тампа» впервые с 2019 года вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

«Кленовые листья» одержали четвёртую победу в серии, в итоге оставив её за собой со счётом 4-2. Таким образом «Лайтнинг» вылетели в первом раунде плей-офф впервые с 2019 года, когда оказались слабее «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

С тех пор подопечные Джона Купера в трёх следующих плей-офф НХЛ неизменно доходили как минимум до финала Кубка Стэнли. В 2020 и 2021 годах «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли, а в прошлом розыгрыше дошла до финала, где проиграла «Колорадо Эвеланш» (2-4).