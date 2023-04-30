«Это особенное событие для команды». Самсонов — о победе в серии с «Тампой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от победы в серии с «Тампа-Бэй» (4-2). В шестом матче серии «Мэйпл Лифс» одержал победу (2:1 ОТ), Самсонов отразил 31 из 32 бросков по воротами был признан второй звездой матча.

«Сейчас я чувствую усталость, но в то же время я так взволнован. Это большое дело для нас, особенное событие для команды. Эта серия окончена. Спасибо, «Тампа», это хорошая команда. Это была тяжёлая серия для нас. Много эмоций. Спасибо нашим фанатам. Вы просто невероятные, а мы начинаем готовиться к следующему раунду», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своей соцсети.

«Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играл в полуфинале конференции в 2004 году. В первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли канадская команда прошла «Оттаву Сенаторз» со счётом 4-3, но затем проиграла «Филадельфии Флайерз». С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференции.