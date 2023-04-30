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Яркие эмоции Ильи Самсонова после выхода «Торонто» во второй раунд плей-офф

Яркие эмоции Ильи Самсонова после выхода «Торонто» во второй раунд плей-офф
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Благодаря этой победе «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и прошёл во второй раунд плей-офф.

«Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играл в полуфинале конференции в 2004 году. Сразу после победного гола в овертайме хоккеисты «Торонто» начали бурно праздновать долгожданный успех. Российский вратарь Илья Самсонов подпрыгнул от радости и помчался в центральный круг обниматься с партнёрами по «Мэйпл Лифс».

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Во втором раунде «Торонто» сыграет с победителем серии «Бостон» — «Флорида», решающий матч которой состоится завтра, 1 мая.

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