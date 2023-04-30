Рукопожатие Самсонова и Василевского после завершения серии «Торонто» — «Тампа»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Благодаря этой победе «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и прошёл во второй раунд плей-офф.

После завершения серии на традиционном рукопожатии встретились голкиперы команд Андрей Василевский и Илья Самсонов. Россияне поблагодарили друг друга за игру в серии и похлопали по плечу.

ВИДЕО

«Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играли в полуфинале конференции в 2004 году. С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференции.