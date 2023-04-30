«Наконец преодолели этот барьер». Мэттьюс — о выходе «Торонто» во второй раунд плей-офф

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс рассказал о долгожданном выходе клуба во второй раунд Кубка Стэнли. «Мэйплс Лифс» обыграли «Тампа-Бэй» в шестом матче (2:1 ОТ) и выиграли серию со счётом 4-2. «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли.

«Я в команде уже семь лет. Митчи, Вилли, Мо (Марнер, Нюландер и Райлли. — Прим. «Чемпионата») были здесь 10 лет, Джонни (Таварес. — Прим. «Чемпионата») пять-шесть лет. Для нас ментально очень важно наконец преодолеть этот барьер, и мы не хотим оглядываться назад сейчас. Мы хотим продолжать давить на газ и продолжать двигаться вперёд», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Во втором раунде «Торонто» сыграет с победителем серии «Бостон» — «Флорида», решающий матч которой состоится завтра, 1 мая.