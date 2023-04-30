«Сибирь» объявила о расставании с лучшим снайпером Шаровым и ещё шестью игроками

«Сибирь» объявила о расставании с семью хоккеистами, которые становятся неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах.
Пресс-служба новосибирского клуба объявила, что клуб покинули нападающие Александр Шаров, Евгений Чесалин, Денис Голубев, Вячеслав Литовченко и Валентин Пьянов. Также сообщается, что клуб расстался с двумя защитниками: Михалом Чайковски и Алексеем Соловьёвым.
Примечательно, что Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 50 (29+21) очков в 62 матчах.
Напомним, «Сибирь» рассталась с главным тренером Андреем Мартемьяновым, а на его место пригласила Дэвида Немировски. Новосибирский клуб обозначил смену игрового стиля команды на более атакующий.
- 30 апреля 2023
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