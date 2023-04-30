Ассистент главного тренера «Сочи» и тренер по развитию покинули клуб

«Сочи» объявил о расставании с двумя специалистами тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня истекли сроки действия контрактов ассистента главного тренера Евгения Филинова и тренера по развитию Андрея Зюзина.

Напомним, сегодня в «Сочи» сообщили, что после окончания сроков аренды в расположение хоккейных клубов СКА и «Динамо» (Москва) соответственно возвращаются нападающий Матвей Мичков и защитник Василий Мачулин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял последнее место в общей таблице лиги. Сочинский клуб одержал лишь 11 побед в 68 матчах.