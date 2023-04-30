Дементьев: у ЦСКА есть большой потенциал, который он ещё может раскрыть в следующем сезоне

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина — 2023.
«Поздравляю ЦСКА с третьим Кубком Гагарина и вторым подряд. Руководство клуба смогло сохранить практически всех лидеров, которые побеждали в прошлом сезоне. У команды есть большой потенциал, который она ещё может раскрыть и в следующем сезоне. Также к составу удалось привлечь молодых игроков, которые почувствовали вкус победы и получили неоценимый опыт.
Мне импонирует, что в команде, выигрывающей Кубок Гагарина, появляется всё больше и больше воспитанников своей школы. Всё это вкупе даёт надежду, что ЦСКА в том же духе продолжит выступать в будущем», – приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.
- 30 апреля 2023
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