Олимпийский чемпион рассказал, что решило исход финальной серии «Ак Барс» — ЦСКА

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА, в которой победу одержали москвичи.

«Давал прогноз — 4-2 в пользу ЦСКА? В принципе серия и шла на эти 4-2. Но при счёте 3-1 ЦСКА чуть приостановился, а «Ак Барс», наоборот, добавил. В итоге захватывающий сценарий финала — и достойная победа армейцев в седьмом матче. Поздравляю ЦСКА и тренерский штаб Сергея Фёдорова с этим триумфом, тем более в столетний юбилей клуба. Это дополнительный подарок и для болельщиков, и для нас, ветеранов.

Что решило исход серии? Более ровный и опытный с точки зрения кубковых побед состав ЦСКА. Некоторый запас армейцев чувствовался, по ходу всего плей-офф он позволял выигрывать решающие эпизоды и матчи.

У армейцев была целая группа форвардов, которые с переменным успехом вели за собой. Тут и Григоренко, и Окулов, и Слепышев. Мне показалось, что самым ценным у ЦСКА вновь стал вратарь, год назад им был Федотов, теперь — Рейдеборн. Откровенно говоря, такая игра шведа для меня сюрприз. Весь чемпионат у ЦСКА не было ясности в воротах, хорошие матчи выдавал Шарыченков, Рейдеборн, наоборот, был в тени. И вдруг такой подъём в плей-офф!» — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.