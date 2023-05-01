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Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой»

Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой»
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Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» забивали Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 33 сейва и отметился одной результативной передачей.

За «Бостон» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Отметим, по ходу матча «Бостон» уступал со счётом 0:2.

В следующем раунде «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», который ранее в серии обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
01 мая 2023, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Лунделль, Бобровский) – 12:23 (5x4)   0:2 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 21:14 (5x5)   1:2 Крейчи (Орлов, Заха) – 27:52 (5x4)   2:2 Бертуцци (Орлов, Крейчи) – 40:55 (5x4)   3:2 Пастрняк (Карло, Крейчи) – 44:11 (5x5)   3:3 Монтур (Барков, Вераге) – 59:00 (6x5)   3:4 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 68:35 (5x5)
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