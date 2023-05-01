Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой»

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Флориды» забивали Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 33 сейва и отметился одной результативной передачей.
За «Бостон» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Отметим, по ходу матча «Бостон» уступал со счётом 0:2.
В следующем раунде «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», который ранее в серии обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.
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