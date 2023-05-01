Леонтьев и Кизимов вернулись в «Автомобилист» из аренды в «Нефтехимике»

Защитник Владислав Леонтьев и нападающий Семён Кизимов, выступавшие на правах аренды в нижнекамском «Нефтехимике», возвращаются в «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
В минувшем сезоне оба хоккеиста были основными игроками нижнекамского клуба и впервые в своей карьере сыграли в Кубке Гагарина. 22-летний Леонтьев в сезоне-2022/2023 принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, а также сыграл в шести играх плей-офф. На его счету 12 (3+9) очков.
23-летний Кизимов в минувшем сезоне провёл два матча в КХЛ за «Автомобилист», а также сыграл в 26 поединках ВХЛ за «Горняк-УГМК», после чего перешёл в аренду в «Нефтехимик». В составе этой команды он принял участие в 22 матчах регулярки и в пяти встречах плей-офф. В его активе 15 (5+10) результативных баллов в регулярном чемпионате и два (1+1) – в Кубке Гагарина.
Напомним, накануне «Автомобилист» покинули шесть хоккеистов.
- 1 мая 2023
-
09:19
-
09:11
-
09:10
-
09:05
-
08:57
-
08:50
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:16
-
08:10
-
08:07
-
08:06
-
07:50
-
07:31
-
07:30
-
07:13
-
07:09
-
07:00
-
06:38
-
04:55
-
03:23
-
02:39
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:22
-
23:10
-
22:52
-
22:36
-
22:22
-
21:49
-
21:29
-
21:09