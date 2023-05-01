Леонтьев и Кизимов вернулись в «Автомобилист» из аренды в «Нефтехимике»

Защитник Владислав Леонтьев и нападающий Семён Кизимов, выступавшие на правах аренды в нижнекамском «Нефтехимике», возвращаются в «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В минувшем сезоне оба хоккеиста были основными игроками нижнекамского клуба и впервые в своей карьере сыграли в Кубке Гагарина. 22-летний Леонтьев в сезоне-2022/2023 принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, а также сыграл в шести играх плей-офф. На его счету 12 (3+9) очков.

23-летний Кизимов в минувшем сезоне провёл два матча в КХЛ за «Автомобилист», а также сыграл в 26 поединках ВХЛ за «Горняк-УГМК», после чего перешёл в аренду в «Нефтехимик». В составе этой команды он принял участие в 22 матчах регулярки и в пяти встречах плей-офф. В его активе 15 (5+10) результативных баллов в регулярном чемпионате и два (1+1) – в Кубке Гагарина.

Напомним, накануне «Автомобилист» покинули шесть хоккеистов.