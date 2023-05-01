«Металлург» покинули восемь хоккеистов: два защитника и шесть нападающих

Защитники Коди Кёрран и Артём Земчёнок, а также нападающие Александр Бурмистров, Джош Карри, Брендан Лайпсик, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко покидают «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорцев в официальном телеграм-канале клуба.

Ранее стан магнитогорского клуба покинули помощники главного тренера Артём Чубаров и Равиль Гусманов, а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко.

Напомним, 10 апреля 2023 года «Металлург» объявил о назначении на пост главного тренера Андрея Разина.

Магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4-3), а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду» (0-4).