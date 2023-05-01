Помощники главного тренера «Металлурга» Чубаров и Гусманов покинули клуб

Помощники главного тренера магнитогорского «Металлурга» Артём Чубаров и Равиль Гусманов, а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко покинули команду, сообщает пресс-служба в официальном телеграм-канале клуба.
Гусманов стал помощником Ильи Воробьёва 16 января 2023 года. Равиль работал в качестве ассистента главного тренера в «Тракторе» (2010–2014, 2015–2018, 2020/2021), «Адмирале» (2014). Был главным тренером в «Челмете» (2018/2019) и «Чэн Тоу» (2019).
Напомним, Илья Воробьёв был отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» 3 апреля 2023 года.
Магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4-3), а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду» (0-4).
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