«Чувствую, что подвёл парней». Защитник Макар — о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение от «Сиэтл Кракен» (1:2, 3-4 в серии) в седьмой встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

«Конечно, все хотят выиграть Кубок каждый божий год, и теперь мы знаем, какой труд требуется для достижения этой цели. К сожалению, я чувствую, что временами мы были непоследовательны, включая меня самого. Я чувствую, что подвёл парней», — приводит слова Макара The Athletic.

Напомним, Макар был дисквалифицировал на один матч за за жёсткий хит на форварде «Сиэтл Кракен» Джареде Макканне в четвёртом матче серии (2:3 ОТ).

Отметим, что «Колорадо» покинул турнир в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли. «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, выбившим действующего чемпиона в дебютном плей-офф.