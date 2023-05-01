«Чувствую, что подвёл парней». Защитник Макар — о вылете «Колорадо» из плей-офф НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение от «Сиэтл Кракен» (1:2, 3-4 в серии) в седьмой встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
«Конечно, все хотят выиграть Кубок каждый божий год, и теперь мы знаем, какой труд требуется для достижения этой цели. К сожалению, я чувствую, что временами мы были непоследовательны, включая меня самого. Я чувствую, что подвёл парней», — приводит слова Макара The Athletic.
Напомним, Макар был дисквалифицировал на один матч за за жёсткий хит на форварде «Сиэтл Кракен» Джареде Макканне в четвёртом матче серии (2:3 ОТ).
Отметим, что «Колорадо» покинул турнир в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли. «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, выбившим действующего чемпиона в дебютном плей-офф.
- 1 мая 2023
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:10
-
10:57
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:43
-
09:30