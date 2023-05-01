«Я горжусь командой». Главный тренер «Колорадо» — о вылете из Кубка Стэнли от «Сиэтла»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение команды и вылет из Кубка Стэнли — 2023 от «Сиэтл Кракен» (1:2, 3-4 в серии).
«Я думаю, сегодня мы провели отличный матч. Я действительно горжусь командой. То, как усердно они играли в течение всего года, то, что они преодолели, — это было довольно впечатляющим», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что «Колорадо» покинул турнир в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли. «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, выбившим действующего чемпиона в дебютном плей-офф.
Во втором раунде «Сиэтл Кракен» встретится с «Даллас Старз». Первые матчи пройдут на площадке клуба из Техаса 2 и 4 мая.
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