Бержерон не уверен в продолжении карьеры, он играл в плей-офф с грыжей — The Score
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Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон раздумывает над продолжением карьеры. Об этом сообщает The Score.
37-летний хоккеист пропустил первые четыре матча серии с «Флоридой» (3-4) из-за грыжи межпозвоночного диска.
Бержерон принял участие в трёх матчах первого раунда между «Брюинз» и «Флоридой Пантерз» (3-4). В этих матчах Патрис отметился заброшенной шайбой. Напомним, эта шайба стала для форварда 50-й в плей-офф НХЛ. Бержерон стал третьим хоккеистом в истории «Брюинз», которому покорилась данная отметка.
После окончания седьмого матча игроки «Брюинз» всем составом обнялись с Бержероном. Последним с капитаном «Брюинз» эмоционально обнялся давний партнёр по «Бостону» Брэд Маршан, после чего хоккеисты покинули лёд.
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