Капитан «Бостона» Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска

Как сообщает журналист Тай Андерсон в своём «твиттере», капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска.
Бержерон принял участие в трёх из семи игр серии первого раунда между «Брюинз» и «Флоридой Пантерз» (3-4). В этих матчах Патрис отметился заброшенной шайбой. Напомним, эта шайба стала для 37-летнего форварда 50-й в плей-офф НХЛ. Бержерон стал третьим хоккеистом в истории «Брюинз», которому покорилась данная отметка.
В седьмом матче серии плей-офф «Бостон Брюинз» уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3:4 ОТ.
После окончания матча игроки «Брюинз» всем составом обнялись с Бержероном. Последним с капитаном «Брюинз» эмоционально обнялся давний партнёр по «Бостону» Брэд Маршан, после чего хоккеисты покинули лёд.
- 1 мая 2023
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