Плей-офф НХЛ – сплошная сенсация! Эпичный провал «Рейнджерс» отправил их звёзд в отпуск

Игорь Шестёркин боролся как мог, но даже его усилий оказалось недостаточно. В последнем матче сезона «синерубашечники» не забили ни разу.

Предыдущий игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги подарил два исхода, представить которые до начала нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли было довольно трудно. Для начала свой кубковый поход абсолютно бесславным образом завершил победитель регулярного чемпионата «Бостон Брюинз», который ведя в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз» 3-1, проиграл три матча подряд и вписал новую страницу в летопись самых крупных провалов среди обладателей Кубка Президента. А спустя несколько часов в отпуске к «мишкам» присоединился и действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», сенсационно вылетевший из плей-офф после поражения от последнего новичка лиги «Сиэтл Кракен».

Сегодня пополнить звёздную компанию отпускников рисковал «Нью-Йорк Рейнджерс». Проведшие в дедлайн мощную селекционную деятельность «синерубашечники» доигрались до седьмого матча в серии с «Нью-Джерси Дэвилз». Причём «дьяволы» ещё в предыдущей встрече имели возможность выйти во второй раунд, но на льду «Мэдисон Сквер Гарден» подопечные Жерара Галлана оказались намного сильнее – 5:2. В итоге судьба последней путёвки в полуфинал конференций НХЛ должна была решиться в седьмой встрече на льду «Пруденшиал-центра».

Хозяева выдали реактивное начало матча, сходу прибрав инициативу к своим рукам. «Дьяволы» обрушили серию атак на ворота Игоря Шестёркина и несколько раз были близки к заброшенной шайбе. Вполне возможно, что так бы оно в итоге и случилось, но свой атакующий порыв команда Линди Раффа погасила собственными руками. Серия удалений позволила «Рейнджерс» перевести дух и выровнять игру. В большинстве мог забивать Мика Зибанеджад, но с его броском в касание справился швейцарский вратарь Акира Шмид.

В равных же составах самый опасный момент в стартовой трети всё равно оказался в активе игроков «Нью-Джерси». За несколько минут до перерыва Артемий Панарин и Филип Хитил не нашли взаимопонимания на входе в чужую зону, в результате чего последовала потеря шайбы, моментально приведшая к выходу один на один в исполнении Джека Хьюза. Американский форвард с неудобной руки попытался переиграть Шестёркина, однако российский вратарь выиграл дуэль у главной звезды соперника.

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В начале второго периода «Рейнджерс» в контратаке выкатились два в одного: Алексис Лафреньер влетел в зону и бросил под перекладину — Шмид забрал шайбу в ловушку. Но это был один из редких опасных моментов от хоккеистов гостей после перерыва. «Дьяволы» выглядели намного заряженнее на каждом сантиметре ледовой поверхности и закономерно заставили оппонента заплатить высокую цену за ошибки.

При игре в меньшинстве самый опытный кубковый боец в составе «Нью-Джерси» Ондржей Палатв выполнил сумасшедший объём работы в прессинге, совершил отбор шайбы, после чего легко ушёл от Адама Фокса с Крисом Крайдером и набросил на пятак, а Майкл Маклауд уложил Шестёркина на лёд и отправил шайбу в пустой угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пропущенная шайба не стала для гостей сигналом к действию. С одной стороны, «синерубашечники» вроде и начали хотя бы совершать броски по воротам «Дэвилз», но ни один из них не был серьёзной задачей для Шмида. Швейцарский вратарь прекрасным образом видел все линии бросков и легко с ними справлялся. В свою очередь на своём пятаке у «Рейнджерс» продолжал царить проходной двор.

Защитник хозяев Джон Марино подключился к атаке, смело полез по центру на пятак и мог самостоятельно увеличивать преимущество «дьяволов» в счёте. Сделать ему этого не удалось, однако Джон не выключился из борьбы и прострелил на пятак, откуда Томаш Татар замкнул в касание, сделав положение «Рейнджерс» фактически безвыходным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Обладая звёздным подбором исполнителей в атаке, «синерубашечники» даже в такой ситуации оказались не способны на резкое улучшение игры. В заключительной трети «Рейнджерс» не сумели предпринять сверхусилий и логично пришли к отправлению в отпуск. В своём последнем периоде в сезоне НХЛ гости запомнились только мощным силовом приёмом Джейкоба Трубы на Тимо Майере. Окончательно добили «синерубашечников» голы от Эрика Хаулы и Йеспера Братта.

Во втором раунде плей-офф «Нью-Джерси» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а в другой паре Востока «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Флоридой». На Западе борьбу за выход в финал конференции поведут «Даллас Старз» и «Сиэтл», а также «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». И кто из этих команд теперь является главным фаворитом на Кубок?