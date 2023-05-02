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Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ
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В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.

Таким образом, определилась четвёртая, последняя пара участников второго раунда Кубка Стэнли. «Нью-Джерси» в 1/4 финала турнира сыграет с «Каролиной», которая оказалась сильнее «Айлендерс» на предыдущей стадии.

Ранее определились ещё три пары четвертьфиналистов: «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Сиэтл» сыграет с «Далласом», а «Вегас» встретится с «Эдмонтоном».

Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» ранее покинул турнир на стадии 1/8.

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