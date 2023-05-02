Юрзинов-ст.: мы наконец-то перестали страдать по легионерам — и поверили в свою молодёжь

Трёхкратный олимпийский чемпион, консультант главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший заявил, что в России наметилась тенденция доверия молодым хоккеистам и тренерам.

«Тенденция этого сезона — доверие молодёжи. По всем фронтам — менеджеры, тренеры, игроки. В финале КХЛ на первых ролях были Воронков и Сафонов, Полтапов и Мингачёв, та же картина в ВХЛ и тем более в МХЛ. В полуфиналах КХЛ половину СКА составили молодые таланты. А какой фурор произвели новички «Торпедо», плавно перешедшие в чемпионскую «Чайку»!

Поэтому я и восхищён этим сезоном. Мы наконец-то перестали страдать по легионерам — и поверили в свою молодёжь. Это обязательно отразится на нашем развитии.

Менеджеры тоже начали молодеть. Приходит понимание, что счастье не в «купи — продай», а в системной работе на будущее своих клубов и всего хоккея.

В Казани возникли проблемы — и молодой менеджер тут же сориентировался, сделал ставку на Зинэтулу Билялетдинова. Ещё один пример — Нижний, где молодёжь тоже привлекла опыт — Игоря Ларионова. Снимаю шляпу перед ЦСКА и Сергеем Фёдоровым, который за два сезона превратился в тренера-победителя», — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.