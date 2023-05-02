«Невероятно странное решение». Журналистка Сундквист — о желании Пресса остаться в России
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Шведская журналистка Лена Сундквист отреагировала на заключение контракта Робина Пресса с магнитогорским «Металлургом».
«Это невероятно странное решение, потому что многие другие шведские игроки изо всех сил пытаются расторгнуть свои контракты в России. Подписывать контракт в такой ситуации — это действительно странное решение», — приводит слова Сундквист шведское издание Expressen.
Напомним, сегодня стало известно, что шведский защитник Робин Пресс заключил однолетнее соглашение с «Магниткой». Раннее Пресс, кроме КХЛ, выступал в различных лигах — в его послужном списке есть такие клубы, как «Рокфорд» (AHL), «Юргорден», (SHL), «Инди Фьюэл» (ECHL), «Фьерьестад» (SHL) и «Лукко» (Liiga, Финляндия).
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