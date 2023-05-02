Робин Пресс стал игроком «Металлурга»

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт со шведским защитником Робином Прессом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год – до конца сезона-2023/2024.
У Пресса есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге — в 2021-м году Робин перешёл в череповецкую «Северсталь», цвета которой защищал до конца сезона-2022/2023.
Всего в Континентальной хоккейной лиге Робин Пресс сыграл 126 матчей и набрал 69 (20+49) баллов при 14 шайбах в большинстве. Среднее время игрока на льду — 21 минута 10 секунд, у него 25,7 смены в среднем за игру.
Помимо КХЛ, у Пресса большой опыт выступлений в различных лигах — в его послужном списке есть такие клубы, как «Рокфорд» (AHL), «Юргорден», (SHL), «Инди Фьюэл» (ECHL), «Фьерьестад» (SHL) и «Лукко» (Liiga, Финляндия).
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