Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сорокин — в списке 11 лучших хоккеистов первого раунда Кубка Стэнли по версии The Athletic

Сорокин — в списке 11 лучших хоккеистов первого раунда Кубка Стэнли по версии The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин включён в список 11 лучших индивидуальных выступлений хоккеистов в первом раунде Кубка Стэнли по версии The Athletic.

«Сорокин сделал своё дело и помог «Айлендерс» выйти на новый уровень в серии со второй лучшей командой НХЛ в регулярном чемпионате [«Каролина»]. «Харрикейнз» потребовалось две победы в овертайме и одна с разницей всего в один гол, чтобы пройти в следующий раунд», — сказано в статье.

Помимо Сорокина, в списке присутствуют Натан Маккиннон/Микко Рантанен («Колорадо»), Марк Стоун («Вегас»), Филипп Грубауэр («Сиэтл»), Миро Хейсканен / Роопе Хинц («Даллас»), Акира Шмид («Нью-Джерси»), Митчелл Марнер («Торонто»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

Материалы по теме
«Он особенный, вратарь мирового уровня». Защитник «Айлендерс» — об игре Сорокина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023