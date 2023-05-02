Сорокин — в списке 11 лучших хоккеистов первого раунда Кубка Стэнли по версии The Athletic
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин включён в список 11 лучших индивидуальных выступлений хоккеистов в первом раунде Кубка Стэнли по версии The Athletic.
«Сорокин сделал своё дело и помог «Айлендерс» выйти на новый уровень в серии со второй лучшей командой НХЛ в регулярном чемпионате [«Каролина»]. «Харрикейнз» потребовалось две победы в овертайме и одна с разницей всего в один гол, чтобы пройти в следующий раунд», — сказано в статье.
Помимо Сорокина, в списке присутствуют Натан Маккиннон/Микко Рантанен («Колорадо»), Марк Стоун («Вегас»), Филипп Грубауэр («Сиэтл»), Миро Хейсканен / Роопе Хинц («Даллас»), Акира Шмид («Нью-Джерси»), Митчелл Марнер («Торонто»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачук («Флорида»).
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