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«Он особенный, вратарь мирового уровня». Защитник «Айлендерс» — об игре Сорокина в НХЛ

«Он особенный, вратарь мирового уровня». Защитник «Айлендерс» — об игре Сорокина в НХЛ
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Защитник «Айлендерс» Скотт Мейфилд отметил игру вратарей «островитян» на протяжении всего сезона и назвал Илью Сорокина особенным игроком. «Айлендерс» уступили «Каролине» (1:2 ОТ) в шестом матче и проиграли серию со счётом 2-4.

«Наши вратари… без них нас бы здесь не было, и они это знают. Они знают, какие они особенные. Все в команде были близки друг с другом.

Сорокин — вратарь мирового уровня, звезда. Он должен упоминаться во всех разговорах об MVP, и о том, насколько он важен для нашей команды и что он для неё сделал. Он особенный игрок», — цитирует Мейфилда пресс-служба клуба.

В прошедшем матче Сорокин отразил 39 из 41 броска по воротам и был признан третьей звездой встречи. За шесть матчей серии с «Каролиной» Илья пропустил 16 шайб с 92,9% отражённых бросков.

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