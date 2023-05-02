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В матче «Россия 25» — Беларусь судьи зафиксировали офсайд со второго видеоповтора

В матче «Россия 25» — Беларусь судьи зафиксировали офсайд со второго видеоповтора
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит первый матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимает национальную команду Беларуси. Идёт третий период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

В середине третьего периода сборная Беларуси забросила шайбу. Тренерский штаб сборной «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом взяли челлендж на положение вне игры. Судьи после видеопросмотра не зафиксировали офсайд и выписали «России 25» две минуты за затяжку времени. После разговора главного арбитра с Ротенбергом линейные судьи вновь отправились смотреть повтор и изменили своё решение, отменив гол Беларуси.

ВИДЕО

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.

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