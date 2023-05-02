Роман Ротенберг — о турне «России 25»: вся страна будет жить играми сборной!

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о предстоящем майском турне команды.
«Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берём все лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Свои высокие стандарты по всем направлениям.
Когда в своё время я мог летать в США, то ходил на все матчи НХЛ, все изучил. И без этого у меня же не было бы всех этих знаний! В любой профессии каждый день надо учиться. Вот и сборная России по хоккею задаёт высокий стандарт.
И мы сделаем всё, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты. Мы открыты абсолютно, пускаем в раздевалку – наши двери открыты!» — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Напомним, сборная «Россия 25» 2 мая проведёт встречу со сборной Беларуси в Челябинске. Всего за ближайшие две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.
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