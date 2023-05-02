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Форвард Зыков прокомментировал победу сборной «России 25» над командой Беларуси

Форвард Зыков прокомментировал победу сборной «России 25» над командой Беларуси
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Нападающий сборной «России 25» Валентин Зыков рассказал о крупной победе над сборной Беларуси (4:0).

«В сборной Беларуси молодые ребята, все бегут, все стараются, высокий темп игры. Было непросто. Два челленджа подряд – обычная история. Так получилось, что судьи смотрели, когда была длительная игра в зоне, а запрос был на момент при входе в зону, поэтому так вышло.

Матчи в мае для игроков СКА – это большой задел на август и сентябрь. Когда отпуск будет? Что такое отпуск? Очень приятно, что был полный стадион, хотели бы поблагодарить болельщиков, очень классно чувствовать их поддержку», — передаёт слова Зыкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.

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