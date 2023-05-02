Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев подпишет контракт с «Баффало»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев подпишет контракт с «Баффало Сэйбрз».
19-летний форвард в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги за клуб из Екатеринбурга сыграл 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, результативными действиями не отметился. Также на счету Виктора в сезоне-2022/2023 семь матчей в ВХЛ за клуб «Горняк-УГМК» с одной заброшенной шайбой.
Воспитанник челябинской школы был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году «Баффало» в третьем раунде под общим 74-м номером.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
21:08
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:41
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
18:53
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
17:55
-
17:44
-
17:37
-
17:19
-
17:05
-
16:53
-
16:41
-
16:29
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
14:52
Партнерский контент