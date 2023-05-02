Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев подпишет контракт с «Баффало Сэйбрз».

19-летний форвард в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги за клуб из Екатеринбурга сыграл 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, результативными действиями не отметился. Также на счету Виктора в сезоне-2022/2023 семь матчей в ВХЛ за клуб «Горняк-УГМК» с одной заброшенной шайбой.

Воспитанник челябинской школы был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году «Баффало» в третьем раунде под общим 74-м номером.