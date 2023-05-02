Аликин подписал трёхлетний контракт с «Автомобилистом»

Российский голкипер Евгений Аликин подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 28-летним вратарём рассчитано на три года.
Аликин выступал за «Амур» начиная с сезона-2015/2016, на его счету 202 матча в КХЛ, 66 побед при 92,7% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 2,32 и 18 «сухарях».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
Что касается «Амура», то хабаровчане заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,7%.
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