Бобровский повторил рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Россиянин одержал уже четвёртую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3).

Таким образом Бобровский повторил клубный рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ. Первым такой результат показал вратарь Джон Ванбисбрук в 1996 году.

Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.