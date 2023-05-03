Павелски оформил покер в первом матче после травмы и установил рекорд НХЛ

В Далласе на «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
Одним из героев матча стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший покер. 38-летний форвард провёл первый матч после сотрясения, полученного в первом матче серии с «Миннесотой» (4-2) после сокрушительного силового приёма Мэтта Дамбы.
Таким образом, Павелски стал рекордсменом НХЛ. В возрасте 38 лет и 295 дней он стал самым возрастным хоккеистом, кто забивал 4+ шайбы в одном матче лиги, будь то регулярка или плей-офф.
Примечательно, что усилий Павелски хватило лишь на то, чтобы «Даллас» перевёл игру в овертайм, проигрывая по ходу матча в две шайбы. Победу хоккеистам «Сиэтла» принёс опытный нападающий Янни Гурд.
Второй матч серии пройдёт в Далласе 5 мая.
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