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Павелски оформил покер в первом матче после травмы и установил рекорд НХЛ

Павелски оформил покер в первом матче после травмы и установил рекорд НХЛ
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В Далласе на «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

Одним из героев матча стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший покер. 38-летний форвард провёл первый матч после сотрясения, полученного в первом матче серии с «Миннесотой» (4-2) после сокрушительного силового приёма Мэтта Дамбы.

Таким образом, Павелски стал рекордсменом НХЛ. В возрасте 38 лет и 295 дней он стал самым возрастным хоккеистом, кто забивал 4+ шайбы в одном матче лиги, будь то регулярка или плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Павелски (Марчмент, Доми) – 02:25 (5x5)   1:1 Шварц (Гики, Эберле) – 11:25 (5x5)   2:1 Павелски (Харли, Хейсканен) – 12:18 (5x5)   2:2 Шульц (Донато) – 14:28 (5x5)   2:3 Бьёркстранд (Олексяк, Борген) – 14:39 (5x5)   2:4 Эберле (Данн, Бенирс) – 15:20 (5x5)   3:4 Павелски (Бенн, Доми) – 49:50 (5x5)   4:4 Павелски (Хаканпяя, Доми) – 53:23 (5x5)   4:5 Гурд – 72:17 (5x5)

Примечательно, что усилий Павелски хватило лишь на то, чтобы «Даллас» перевёл игру в овертайм, проигрывая по ходу матча в две шайбы. Победу хоккеистам «Сиэтла» принёс опытный нападающий Янни Гурд.

Второй матч серии пройдёт в Далласе 5 мая.

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