Главный тренер «Сиэтла» — о покере Павелски: он показал, каким воином является

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол восхитился выступлением нападающего «Далласа» Джо Павелски в стартовом матче серии (5:4 ОТ). 38-летний форвард оформил покер в первой же игре после травмы, полученной в первом матче серии с «Миннесотой» (4-2).

«Какое потрясающее выступление. Этим вечером он показал, каким воином является. Безусловно, он важнейшее звено их команды. Он тот парень, о котором мы должны быть очень хорошо осведомлены с точки зрения его игры, чтобы успешно противостоять ему в серии», — цитирует Хэкстола пресс-служба лиги.

Павелски стал рекордсменом НХЛ. В возрасте 38 лет и 295 дней он стал самым возрастным хоккеистом, забившим 4+ шайбы в одном матче лиги, будь то регулярка или плей-офф.