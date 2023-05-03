Третьяк — о составе «России 25»: хотите, чтобы мы проиграли, как в Кубке Первого канала?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о задачах сборной «Россия 25» в майском турне.

«Задача стоит выигрывать. Потому что матчи будут сложные. Обычно в это время года наша команда участвовала в чемпионате мира. Сейчас нас там нет. Но всё равно надо готовиться максимально ответственно, чтобы порадовать болельщиков, особенно в тех городах, куда сборная приедет. Надо сделать так, чтобы местная публика не пожалела о походе на стадион. А будут очень непростые матчи с белорусами. Тем более сейчас не наберёшь в сборную игроков из двух финалистов Кубка Гагарина — они же выжаты после тяжёлого сезона. Хорошо, что смогли собрать ребят из СКА и других команд, которые закончили чуть раньше и уже немного передохнули.

Не слишком ли много игроков СКА в этой сборной? Дело в том, что нужно выигрывать, а половина игроков сейчас уже отдыхает. Кого вы сейчас соберёте? Это очень тяжело. У большинства травмы. Хорошо ещё, что эти игроки есть. Нам надо выигрывать. Вы хотите, чтобы мы проиграли, как в Кубке Первого канала? Вот нам в Астане играть с Казахстаном, который едет на чемпионат мира. Мы бы обыграли его молодёжным составом?

Команда у них сильная. И готовится к чемпионату мира. А нам нельзя проигрывать два раза подряд. Проиграли Белоруссии на Кубке Первого канала. Ещё и Казахстану проигрывать? Знаю, что многих хоккеистов мы сейчас вызывали, но те не смогли. Уже сейчас некоторые отдыхают, у кого-то травмы, кто где. Не все хоккеисты, которых мы хотели позвать, смогли приехать», — приводит слова Третьяка «Известия».

Напомним, накануне «Россия 25» крупно обыграла сборную Беларуси 4:0. Повторная встреча команд состоится сегодня, 3 мая в Челябинске.